Yaşıtları tatildeyken, o ayağında terliğiyle atık topluyor

Yaşıtları denizde aileleriyle birlikte tatildeyken, terlikle sokaklarda dolaşan Talha, ailesinin geçimine katkı sağladığını belirtti.



Canlarını kurtarıp Adana'ya gelen Suriyelilerin bir kısmı konteyner kentte yaşam mücadelesi verirken bir kısmı ise çadırlarda hayatlarını devam ettiriyor. Her şeylerini Suriye'de bırakıp sadece canlarını kurtaran aileler de özellikle çocuklar çok zor günler geçiriyor.



Halep’ten ailesiyle Adana’ya gelen Talha Ahmet ise bu çocuklardan bir tanesi. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde boyundan büyük demir çöp arabasıyla ara sokaklardaki çöp konteynerlerindeki atıkları toplayan Talha, ailesinin geçimine katkı sağladığı söyledi. Yaşıtları denizde aileleriyle birlikte tatildeyken, ayakkabısı olmayan ve terlikle sokaklarda dolaşan Talha, her şeye rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.

Umutcan İşledici