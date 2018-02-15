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Yaşlı adamdan namaz hassasiyeti

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir vatandaş tedavi için gittiği hastanede oturduğu yerde namaz kılmaya çalıştı.

Yaşlı adamdan namaz hassasiyeti

15 Şubat 2018 15:31

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, namazın geçmesini istemeyen yaşlı bir adam oturduğu banktan yere inerek namazını kıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşlı bir adam hasta olduğu için mescide gidemedi. Oturduğu banktan yere inerek ayakkabılarıyla birlikte namaz kılmaya çalıştı. Yaşlı adamın namaz hassasiyeti bir vatandaş tarafından görüntülenirken çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan yaşlı adam, namazı kıldıktan sonra yine oturduğu banka geçti. 

 

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