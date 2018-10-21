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Yaşlı adamın 240 bin TL'sini dolandıran şüpheliler tutuklandı

Yaşlı adamın 240 bin TL'sini dolandıran şüpheliler tutuklandı
Yaşlı adamın 240 bin TL'sini dolandıran şüpheliler tutuklandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak yaşlı bir adamın 240 bin TL’sini dolandıran 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk'ta baba R.Y. (74) ve kızı D.Y.'yi (30) telefonla arayarak kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, yaşlı adamın bankada bulunan dolar ve euro cinsinden yaklaşık 240 bin TL parasını alarak kayıplara karıştı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri baba ve kızının vermiş olduğu eşkal bilgileri ve kamera görüntüleri sonrası M.Ç. ve S.A. isimli iki dolandırıcıyı tespit etti. Gittikleri İzmir otogarında kıskıvrak yakalanarak Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.  

Hasan Otağ Fırıncıoğulları 

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