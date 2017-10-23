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Yaşlı adamın sapıklık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı

Taksim Meydanı’nda takım elbiseli yaşlı bir adamın, 18-20 yaşlarındaki genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edildi.

Yaşlı adamın sapıklık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı

23 Ekim 2017 09:44
Yaşlı adamın sapıklık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı - Tıkla İzle

Birçok kez gençlerin yanına yaklaşarak onlarla konuşmaya çalışması kameralara yansıyan adamın konuştuğu bir genç ise adamın kendisine iltifat ederek para karşılığında görüşmek istediğini söylediğini ifade etti.

Taksim Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde takım elbiseli yaşlı bir adamın tanımadığı gençlere yaklaşarak onlarla konuşması dikkat çekti. 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına giderek önce cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak onlarla sohbet etmeye çalışan adamın, gençlere para karşılığında görüşme teklifi yaptığı iddia edildi. Gençlerden birinin yanına oturarak ona iltifat eden adamın sapık olduğundan şüpheleniliyor.

“Her buluşmamızda sana 50-100 lira para veririm”

Adamın konuştuğu bir genç, “Bana saçma sapan şeyler söyledi. Çok yakışıklısın, tatlısın dedi. Bana her buluşmamızda sana 50-100 lira para veririm dedi. Bende ona karşıdan baktığın zaman ben öyle birine benzemiyorum dedim. Ondan sonra cep telefonumu istedi. Bende vermeyince kalktı gitti” dedi.
Polis ekipleri yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı. 

 

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