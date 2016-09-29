Edinilen bilgiye göre, olay 26 Eylül Pazartesi günü Keles ilçesi Düvenli köyü Kocataş mevkiinde meydana geldi. Celalettin T. (70), 53 bin lira alacağı olduğunu ileri sürdüğü Davut Yıldız’ın (57) arazide hayvan otlatırken yanına gitti. Celalettin T., tartıştığı Yıldız’ı başından silahla ağır yaraladı. Ruhsatsız silahı ile birlikte Beyazçeşme mevkiinde yakalanan Celalettin T., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ağır yaralı olarak Keles Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, oradan Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Ahmet Faruk Çabuk

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