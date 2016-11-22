Yaşıtları hastalıklarla boğuşurken 97 yaşındaki Yusuf Memişoğlu ile aynı yaşta olan eşi Fadime Memişoğlu sırtında odunla evlerine yakacak taşıyor. Hayatı boyunca memleketi Araklı’dan İstanbul’a biri askerlik olmak üzere 3 kez gittiğini bunların haricinde köyünden hiç dışarı çıkmadığını belirten Yusuf Memişoğlu uzun yaşamın sırrını ise iyi bir eş ve temiz havaya bağlıyor.

Beş çocuk ve 50'ye yakın torun sahibi olduğunu belirten Memişoğlu, “Hayatımda Araklı’dan üç kez, biri askerlik görevi olmak üzere İstanbul’a gittim. Yemek seçmem hepsini yerim. Özellikle tereyağı yerim. ineklerimiz var. Hayvan bakmadan duramam bu yaşımda bile ineklerimize bakıyorum. Kendimi fazla yormam. Eşimde benimle aynı yaşta. Uzun yaşamın sırrı ise eşim ve köyümüzün temiz havası diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bekir Koca