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Yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Kayseri'de yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

26 Şubat 2017 15:42

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Akgün Sokak'ta oturan 83 yaşındaki Ahmet G. ile 75 yaşındaki eşi Emine G.'den çocuklarının haber alamadığı öğrenildi. Yaşlı çiftin çocuklarının, alt katta oturan akrabalarını arayarak haber verdiği ve içeriye girdiğinde Ahmet G. ile eşi Emine G.'nin oturma odasında cansız bedeni ile karşılaştığı bildirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri gelerek inceleme yaptı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ahmet G. ve eşi Emine G.'nin cenazesi yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Cenazelerin çıkarılması sırasında çiftin çocukları gözyaşlarına boğuldu.
Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi. 

Alparslan Ötüken
 

Etiketler: karbonmonoksit gazı, karı, koca, zehirlenme


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