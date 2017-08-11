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Yaşlı kadını eşyalarıyla sokağa attılar

Adana'da ev kiralarını ödeyemeyen 70 yaşındaki Suna Şen ile kızı ve 3 torunu, ev sahibi tarafından kamyonet kiralanarak eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı.

Yaşlı kadını eşyalarıyla sokağa attılar

11 Ağustos 2017 09:53

Olay, Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallenin farklı sokaklarındaki evlerde oturan Suna Şen ile eşi tarafından terk edilen Ayşe Çiftçi, 5 ay kira ödemeyince 2 gün önce ev sahibi tarafından kamyonet kiralanarak eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı.
Suna Şen, eşyaları çalınmasın diye gece gündüz uyumadıklarını ve şehir dışında yaşayan 6 çocuğunun kendilerine bakmadığını dile getirdi. Kendi ev kirasının ayda 500, kızının ise 450 lira olduğunu söyleyen yaşlı kadın, bir eve yerleşmek için hayırseverlerden yardım istedi.
10 yaşındaki torunu Elif'in sıcaklar nedeniyle boynunda yaralar çıktığını ifade eden Suna Şen'in eşyalarıyla birlikte çaresiz bekleyişi devam ediyor.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli 

 

Etiketler: adana


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