Yastık içinden 100 bin liralık uyuşturucu çıktı

Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri Hatip Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde yer alan tek katlı bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri yaptıkları aramada yastığın içinde piyasa değeri 100 bin lira olan yaklaşık 2 buçuk kilo bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeye el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili H.D, A.K. ve C.İ.'yi gözaltına aldı.