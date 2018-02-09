Diğer
Kategoriler

Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Kayseri'de polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, yatak odasına yapılmış gizli bir geçit bulundu. Geçitten depoya ulaşan ekipler, 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

09 Şubat 2018 10:14

Edinilen bilgiye göre; Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuzey Irak'tan yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı ve A.Y. isimli şahsı takibe aldı. İki ay süren takip sonucunda kaçak sigaraları A.Y.'nin Osmanlı Mahallesi'ndeki evine indirdiği belirlendi ve eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda A.Y.'nin yatak odasında bazanın altında gizli bir geçit olduğu belirlendi. Başka giriş ve çıkışı olmayan gizli geçitten giren ekipler, ulaştıkları depoda 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler: kaçak sigara, yatak odası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç