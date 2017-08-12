Yatırım için arsa alanlar yüzünden binlerce dönüm tarım alanı ekilmiyor

Para kazanmak için tarım alanlarına yatırım yapanlar yüzünden Orhaneli ilçesinde binlerce dönüm tarım alanı atıl vaziyette duruyor. Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya, "Orhaneli ilçesinde 20 bin dönüm tarım alanı ekiliyordu. Yıllar geçtikçe buralar ekilmemeye başladı. Çok az bir alan ekiliyor. Bunun sebebi arazilerin hisseli tapulara bölünmesi. Araziler küçüldükçe insanların ekonomisi de kayboluyor. Bizim ilçemizde meyveden sebzeye çok çeşitli mahsul yetişmekte. Yatırım maksadıyla alınan araziler yüzünden binlerce dönüm arazi ekilmiyor. Burayı ekiyorsan ek, ekmiyorsan bu tarla elinden alınacak denilmeli. Tarım alanları imar ve yatırım baskısından bir şekilde kurtarılmalı. 80'li yıllarda ilçemizdeki arazilerin tamamı ekiliyordu. Milletimiz, devletimiz ve vatanımız için katkı sağlıyordu. Yıllar geçtikçe buralar ekilmemeye başladı. Çok az bir alan ekiliyor" diye konuştu.

Burak Türker