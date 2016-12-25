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Yatırımda ilk tercih ev, araba ve altın

AG Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırmaya göre Türk halkı eline yüklü para geçerse ilk olarak ev, araba ve altın almayı düşünüyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran döviz ise halkın yatırım tercihinde 6’ncı sıraya düştü

Yatırımda ilk tercih ev, araba ve altın

25 Aralık 2016 08:41

AG Araştırma Şirketi, Türk halkının ekonomi hakkındaki düşüncelerini araştırdı. Araştırmaya göre, Türk halkı dövizdeki artışın ‘dışardan kaynaklandığını’ ifade etti. Araştırmaya katılanlar ellerine 250 bin lira geçmesi halinde parayı sırasıyla ev-arsa, araba ve altın alarak değerlendireceklerini söyledi. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran döviz ise halkın tercihinde 6’ncı sıraya geriledi.

AG Araştırma Şirketi, 26-27 Kasım 2016 günleri Türkiye genelinde, 7 coğrafi bölge, 42 il, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1472’si kadın, toplam 3 bin 10 denekle, hanede yüzyüze görüşme metoduyla yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

15 yılda zenginleştik mi

“İşbaşında olan 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik gelişmeleri dikkate aldığınızda, çevrenize baktığınızda Türkiye zenginleşti mi, fakirleşti mi, yoksa aynı mı” sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 47.1’i Türkiye’nin zenginleştiğini, yüzde 32.2’si aynı kaldığını söyledi. ‘Fakirleşti’ diyenlerin oranı ise yüzde 20.7 oldu.

Dövizdeki artış dış kaynaklı

Araştırmada, “Son zamanlarda döviz kurlarında hızlı bir yükseliş var. Dövizdeki bu artışla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna halkın yüzde 66.5’i “Dışarıdan kaynaklanıyor” yanıtını verdi. Yüzde 33.5’i ise, “Hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanıyor” dedi.

Çok şükür geçiniyoruz

Türkiye nüfusunun yüzde 24.5’i ekonomik anlamda rahat olduğunu ve rahat geçindiğini ifade derken, yüzde 47.8’i ‘ancak geçiniyoruz’ dedi. Nüfusun yüzde 21.2’si ‘borç-harç geçindiğini’, yüzde 6.5’i ise ‘geçinemediğini’ belirtti.

Seçmenlere göre zenginlik

“Türkiye zenginleşti mi, fakirleşti mi” sorusuna AK Parti seçmeninin yüzde 74.4’ü Türkiye’nin zenginleştiğini söylerken MHP seçmeninin yüzde 48.4’ü değişmediğini kaydetti. CHP seçmenlerinin yüzde 43.1’i fakirleşti derken, yüzde 43.1’lik kısmı da değişmediğini ifade etti.

Çözüm bekleyen en önemli 5 sorun

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli 5 sorunu yüzde 63.0 ile Darbe girişimi Fetö Terör Örgütü ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 60.4 ile PKK/DAEŞ/IŞİD sorunu, yüzde 36.9 ile ekonomi, yüzde 28.1 ile işsizlik ve yüzde 17.4 ile yoksulluk takip etti.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ DIŞ KAYNAKLI

Her 3 kişiden 2’si, döviz kurlarındaki yükselişin dışardan kaynaklandığını düşünüyor. Türkiye’de 15 Temmuz’dan bu yana yaşananlar nedeniyle, vatandaş satın almayı düşündüğü halde satın alma kararını ertelediği ürünler olduğunu söylüyor. Çarşı pazarda, alışverişte, keyifsizliğin en önemli nedenlerinden biri bu olsa gerek. Vatandaş eline 250.000 TL geçse gayrimenkul, otomobil gibi ürünleri satın alacağını söylüyor. Döviz alırım diyenler sadece yüzde 14. Bu vatandaşın kriz beklentisiyle dövize talebinin olmadığını gösteriyor.

Sorunlar arasında ilk sırada terör sayılıyor. İşsizlik gibi şikayet algılarında 15 Temmuz’dan sonra ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Ekonomideki olumsuz algılara rağmen araştırmalarda, seçmenin siyasi tercihlerinde ciddi değişimler görülmüyor.

Paranın adresi ev ve araba

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76.4’ü eline bir yerden 250.000 TL geçse ev-arsa alacağını ifade ederken, yüzde 49.6’sı araba alacağını, yüzde 28.8’i altın alarak değerlendireceğini, yüzde 26.2’si çocukları için kullanacağını, yüzde 16.9’u bankaya yatıracağını söyledi. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran dövize rağmen, döviz alacağını söyleyenlerin oranı yüzde 14.1 ile altıncı sırada yer buldu. Yüzde 4.7’si ise eşe, dosta yardım edeceğini söyledi. 

Para harcamaya devam

“Satın almayı düşündüğünüz halde son dönemlerde almaktan vazgeçtiğiniz veya ertelediğiniz maddi olarak değerli bir şey var mı” sorusuna halkın yüzde 50.9’u almaktan vazgeçtiği bir şey olmadığını söyledi. Yanıt verenlerin yüzde 22.4’ü gayrimenkul, yüzde 20.4’ü otomobil, yüzde 11.8’i beyaz eşya alımını ertelediğini ifade etti. 

Milliyet gazetesi


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