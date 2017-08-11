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Yavru karaca doğaya salındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu yavru karaca tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Yavru karaca doğaya salındı

11 Ağustos 2017 16:39

İlçeye bağlı Ağcakeçi köyünde iki gün önce Ömer Yılmaz'ın yaralı halde bulduğu yavru karaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Tellere takılıp yaralanan karaca buradaki tedavisinin ardından Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün talimatıyla bulunduğu noktanın yakınlarında tekrar doğaya bırakıldı.
Yaralı hayvanın doğal hayatına kavuşturulduğunu ifade eden Veteriner Hekim Akif Yılmaz, "Hayvanımız tedavi edildi. Bakıldı kendisine yaraları iyileşti. Gayet hareketli canlıydı. Doğal hayatına kavuşturduk. Bu hayvan sıcak şoku, yaz sıcaklarından dolayı su içme amaçlı vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeye yaklaşmış, tel örgülere takılmış. Yaralı bir şekilde arkadaşlarımız buldular. Bir gün, iki gün bir şey yemedi. Daha sonra ilgi ve alakayla kendine geldi. Şuan durumu gayet iyi hızlı hareket edebiliyor" dedi.
 


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