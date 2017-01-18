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Yavru köpeğe işkence edip sosyal medyada paylaştılar

Isparta'da ipe bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Yavru köpeğe işkence edip sosyal medyada paylaştılar

18 Ocak 2017 08:33

Isparta'da yavru bir köpeğin kulağını keserek o fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y. savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 

Şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Köpeğin kulağını kesen şahıslara 51199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 4 bin 404 lira idari para cezası verildi" denildi.

Fotoğraftaki köpeğin arandığı ancak henüz bulunamadığı da öğrenildi. 


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Toplam Yorum (1)

  • lazus : 18 Ocak 2017, Çarşamba 08:09
    00
    biri bu ülkeye adalet nedir öretsın lutfen
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