Kentte uzun yıllardır manav esnafı olarak hizmet veren Hancıoğlu Manavı sahibi Ali Hancıoğlu, yazlık meyve ve sebzelerin yerini havaların soğumaya başlamasıyla kışlık sebze ve meyvelere bırakmaya başladığını kaydetti. Hancıoğlu üzüm, kavun ve armut gibi yazlık meyvelerin tezgahlarda halen satışta olduğunu ve fiyatlarının da soğuk havaya rağmen iyi olduğunu belirtti. Müşterilerin gribal enfeksiyonlara karşı yaz sebze ve meyvelerinden daha çok kışlıkları tercih ettiğini ifade eden Hancıoğlu, “Kış mevsiminin yaklaşması ile kışlık sebze ve meyveler tezgahlarımızda bulunmaya başladı. Kavun, karpuz, şeftali ve armut yerine elma, portakal, mandalina, greyfurt ve nar gibi C vitamini ağırlıklı meyveler yerini almıştır. Sebze olarak da pırasa, ıspanak, karnabahar, brokoli gibi sebzelerimiz mevcuttur. Bu sene fiyatlarda bir artış olmadı yazın sattığımız aynı fiyatlardan devam ediyor. Üzüm 3, armut 4 TL, kavunun kilogram fiyatı 2 TL, karpuzun ki ise 75 kuruş. Bunlar son demlerini yaşadıkları için müşteriler daha ziyade kışlık sebze ve meyveleri tercih ediyorlar. Kışlık meyvelerde gribal enfeksiyonların artması ile mandalina, portakal, greyfurt gibi C vitamini yüksek olan meyveler daha revaçta. Mandalina 2, portakal da 3 TL’den satılıyor” diye konuştu.

Müşteriler ise kışlık sebze ve meyveleri mevsimi olmasından dolayı daha çok tercih ettiklerini dile getirdiler.

Gökten Ceylan

