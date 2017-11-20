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Yazar Ayça Güçlüten Balat’ta okurlarıyla buluşacak

‘Uykusuz’ ve ‘Oda’ kitaplarının yazarı Ayça Güçlüten, 25 Kasım’da Balat’ta okurlarıyla buluşacak

Yazar Ayça Güçlüten Balatta okurlarıyla buluşacak

20 Kasım 2017 16:04

Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler, edebiyat tutkunlarını Balat’ta buluşturmaya devam ediyor. ‘Yazarlarla Kahve Sohbetleri’ etkinliklerinin bu haftaki konuğu, ‘Uykusuz’ ve ‘Oda’ kitaplarının yazarı, ‘Yenilir Bu Hayat’ eserinin editörü Ayça Güçlüten olacak. Organizasyon yetkilerinin açıklamalarına göre, yazarlarla, kitapları ve yazarlık serüvenleri üzerine kahve eşliğinde sohbetlerin yapıldığı etkinlik, 25 Kasım Cumartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde gerçekleştirilecek. Atölyenin kütüphane katında düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Ağustos ayında başlayan etkinlik dizisinde, bugüne kadar Sezgin Kaymaz, Irmak Zileli ve Bahadır Cüneyt Yalçın konuk edildi.

Ayça Güçlüten kimdir?

Reklamcılık eğitimi alan, dergi ve ajanslarda çalışan Ayça Güçlüten, birçok kurumsal yayın ve kitabın editörlüğünü yaptı. Dijital odaklı çalışmalarına 2011’de başlayan Güçlüten’in yazıları, bazı internet sitelerinde yayımlandı. ‘Uykusuz’ ve ‘Oda’ kitaplarının yazarı Güçlüten, ‘Yenilir Bu Hayat’ eserinin de editörlüğünü yaptı. 

Etiketler: Ayça Güçlüten

 

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