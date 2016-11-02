Yazıcıoğlu’nun Elazığ’da bulunan avukatı Selami Ekinci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı'nın, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı için İzmir’de yakalanıp tutuklanan Astsubay Aydın Ö.’ye 100 bin lira gönderdiğinin belirlendiğini söyledi. Ekici, bağlantılı kişilerle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe göndererek, şikayette bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve beraberindeki arkadaşlarının 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta helikopter kazasında şehit olduklarını hatırlatan Avukat Selami Ekici, "Biz bu olayın baştan beri bir suikast olduğunu iddia ettik. Örgütlü bir yapının bu işi yaptığını sürekli söyledik. Özellikle de hava kuvvetleri içerisinde bir örgütlenmeden bahsettik. Ama maalesef 8 yıl içerisinde gelmiş olduğumuz bir nokta itibariyle bir neticeye ulaşamamıştık. En son 20 Haziran 2016 tarihinde dosyamız ikinci bir karar verilerek kaldırılmıştı. Biz bu karara 13 Temmuz 2016 tarihinde itiraz ettik. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan bu darbe girişimi neticesinde dosyamızın şüphelilerinden GPS cihazlarını söken Aydın Ö., ve Davut U. isimli şahıslar Cumhurbaşkanına suikast timi içinde çıkınca dosya yeniden işlevlik kazandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY adı altında yeni bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmalar sürerken bize yeni bilgiler gelmeye başladı" dedi.

"FETÖ’nün yaptığı ile ilgili çok büyük bir delil çıkmış olacak"

Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ekrem G.’nin, helikopterden cihazları söken ve cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan Aydın Ö.’ye 100 bin lira gönderdiği için tutuklandığını iddia eden Avukat Ekici, "Bu şahsın diğer bir özelliğini de biz araştırarak bulduk. Yine İzmir’de yürütülen FETÖ/PDY davasında Sarıçiçek soy isimli şahsın özellikle Muhsin Yazıcıoğlu suikastının planlayıcısının N.İ. isimli şahıs olduğunu beyan etmişti. N.İ. isimli şahsın da bu Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ile çok yakın ilişkide olduğunu ve Kırıkkale’de görev yaptığı dönemde bunlarla çok samimi olduğu bilgisine ulaştık. Biz bu bilgiyi Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe ile bildirdik. İlgililer hakkında şikayette bulunduk. Biz bu bilginin doğruluğuna inanıyoruz. Eğer bu bilgi resmi olarak da ispatlanırsa Muhsin Yazıcıoğlu olayının da FETÖ/PDY tarafından yapıldığı noktasında çok büyük bir delil çıkmış durumda. Bugüne kadar faili meçhul olarak bilinen bu suikast dosyası da çözülme noktasına gelecek" diye konuştu.

Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç



