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Yazılım Mühendisi nedir ? Yazılım Mühendisi maaşları ? Yazılım Mühendisliği taban puanları 2017-2018

Artık hayatın her alanında kullanılan ve vazgeçilmez hale gelen bilgisayar ve teknolojinin yanı sıra tasarım ve oluşturma yazılım mühendisliğinin en önemli özelliklerinden biri. Bu haberimizde yazılım mühendisliği ile alakalı bütün detayları bulabileceksiniz. İşte ayrıntılar...

Yazılım Mühendisi nedir ? Yazılım Mühendisi maaşları ? Yazılım Mühendisliği taban puanları 2017-2018

14 Şubat 2018 00:01

YAZILIM MÜHENDİSİ NEDİR ?

Yazılım Mühendisi bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

YAZILIM MÜHENDİSLERİ NE İŞ YAPAR ?

-Hazırlanacak yazılımla ilgili müşteri ilişkilerini kurar,

-Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz ve tasarım yapar,

-Program yazar, programı test eder ve eksiklik varsa düzeltir,

-Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hâle getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak kullanıcıların eğitilmesini sağlar.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YAPMAK İSTEYEN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALI ?

Bu mesleği yapacak kişilerin genel olarak, tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgili, bildiklerini başkalarına aktarabilen, dikkatli, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kişiler olması gerekir. Genellikle iyi aydınlatılmış ve temiz büro ortamında çalışırlar. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle yoğun olarak iletişim hâlindedirler.

NASIL YAZILIM MÜHENDİSİ OLUNUR ?

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin Yazılım Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans programında verilmektedir. 

YAZILIM MÜHENDİSLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?

Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iştir. Bu nedenle parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yazılım Mühendisleri kendi işlerini kurabilirler. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev yaparak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.

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Etiketler: yazılım mühendisliği maaşları, yazılım mühendisliği taban puanları 2017

 

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