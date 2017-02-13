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YDÜ bacasız sanayiye, Dünya standartlarinda eleman yetiştiriyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Tülen Saner, sektörün talep ettiği geleceğin yönetici ve akademisyenlerine, çağdaş eğitim programı ve uygulamaları ile uluslararası standartlarda Türkçe ve İngilizce lisanlarında eğitim vermekte olduklarını belirtti.

YDÜ bacasız sanayiye, Dünya standartlarinda eleman yetiştiriyor

13 Şubat 2017 11:11

Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu güncel bilgi ve beceri ile donatılmış, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş öğrenciler yetiştirerek sektöre kazandırabilmek için, tüm akademik ve idarî kadro bir ekip ruhu ile çalışmakta, yüksek kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.

"Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere 3 ayri programla turizm eğitimi verilmekte"
Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs (Near East University Cyprus ) Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu’nda, önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 3 ayrı programla turizm eğitimi verilmektedir.

"Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenciler hem Dünya mutfaği hem de Kıbrıs Mutfağı konusunda teorik ve pratik bilgi ile donatiliyorlar"
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Tülen Saner, Önlisans programında sektörün ihtiyacı olan ara insangücü yetiştirmeyi amaçlanırken, lisans programında öğrencilere hem teorik hemde pratik dersler sunarak sektörün ihtiyacına uygun nitelikte ve nicelikde, yabancı dil bilen, yetkin bireyler yetiştirilmekte olduğunu anlattı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde hem dünya mutfağı hem de Kıbrıs mutfağı konusunda teorik ve pratik bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirmektedir.

Yüksek lisans programında ise daha çok akademik araştırmalara yönelerek sektöründe ihtiyacı olan bilimsel araştırmaları destekleyerek sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.

Doç.Dr. Tülen Saner, Öğrencilerimiz, eğitim dili olan İngilizcenin yanısıra Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça öğrenme ayrıcalığına sahiptirler dedi.

Günün koşullarına uygun ve çağımızın gereksinimlerini karşılayan tam donanımlı bilgisayar laboratuvarlarında konaklama ve seyahat endüstrilerinin en gelişmiş ve dünyada yaygın olarak kullanılan programlarını öğrenme fırsatını öğrencilerimize sunmaktayız diyen Doç.Dr. Tülen Saner, Üniversitemize ait Dorana Otel, Park Palace Otel, Öğretmen ‘Restaurant’ı ve kampüsteki tüm diğer restoranlar ile kafeteryalarda; Dorana Seyahat Acentası, Konuk Evi ile M/Y Teal gemisinde derslerin pratik uygulama yapma ayrıcalığına sahip olan öğrencilerimizin ders programımızda yeralan bazı derslerimiz için de arazi çalışmalarını yapmakta olduklarını belirtti.

Üniversitenin bünyesindeki üç ayrı konaklama işletmesinden Park Palace ve Dorana Otel, öğrencilerin pratik alandaki eksiklerinin giderilmesine katkı koyarken, yine Üniversite bünyesindeki Seyahat işletmeleri de turizme ilişkin tüm doneleri öğrencisiyle paylaşmaya hazır durumdadır.

Kampüs bünyesindeki Konuk Evi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri için hem iş hem de uygulama alanı olarak işlevini sürdürüyor.

"Öğrencilerimizi günün koşullarina uygun bir şekilde daha ileriye taşimanin yolu sektörle işbirliğinden geçiyor"
Doç.Dr. Tülen Saner, “Sektörün ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak öğrencilerimizi günün koşullarına uygun bir şekilde daha ileriye taşımanın yolunun sektörle işbirliği olması gerektiği bilincine sahibiz, sektörle her zaman işbirliği içerisinde olmaya özen gösterdik. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra özellikle Konaklama İşletmeleri, Seyahat İşletmeleri, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri gibi sektörün ana işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler. Mezun olan öğrencilerimize imkânlar dahilinde gerek üniversitemize ait olan turizm ve seyahat işletmelerinde gerekse özel sektörde istihdam olanakları sağlamaktayız. Bu da öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatına atılmalarına büyük bir ayrıcalık ve imkân sağlamaktadır” dedi.
Saner,”Öğrencilerimize öğrenim yılları boyunca ve ayrıca mezun olduktan sonra, gerek doğrudan iş sahibi olmaları ve gerekse diğer kurum ve kuruluşlarda yetkili konumlara yükselmeleri için, ve yine, hayatlarının akışı içerisinde, sevgi ve güven ortamında bulunmaları yönünde ilişki ve desteğimiz hep sürmüştür ve böyle devam edecektir “ dedi.
 

Etiketler: Doç.Dr. Tülen Saner, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, Yakın Doğu Üniversitesi


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