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YDÜ bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)'nde bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı. Bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ancak YDÜ'de bulunan 184 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, YDÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.

YDÜ bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı

19 Ocak 2017 15:16

YDÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada YDÜ'ye yatay geçiş ile gelen öğrencilerin, donanımlı bir eğitimin yanında özel imkanlardan da yararlanabileceğine söyledi. Tabur, "Bir yükseköğrenim kurumunda eğitim gören ve YDÜ'de bulunan 184 seçkin bölümden birinde kaliteli eğitim alarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen tüm öğrenciler, YDÜ'ye yatay geçiş yapmaları halinde özel burs uygulamasından da yararlanabilecekler” diye konuştu.

Akademik imkânların yanı sıra YDÜ'nün sunduğu sosyal yaşama da değinen Tabur, “YDÜ, bir kampüs üniversitesidir ve bir üniversite öğrencisinin tam bir üniversite hayatı yaşaması için tasarlanmıştır. Sosyal alanlar, spor alanları, çalışma alanları ile bir bütün olarak öğrencilerimize sunulmuştur” dedi.
Yatay geçiş için öğrencilerin 3 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, YDÜ'ye geçiş yapabileceklerinin ifade eden Tabur, YDÜ olarak yatay geçiş ile Yakın Doğu Ailesi’ne katılacak tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında başarılar dilediğini ifade etti.

 

"12 FAKÜLTE, 5 YÜKSEKOKUL VE 184 BÖLÜMDE EĞİTİM ALABİLECEKLER"

Tabur, "YDÜ'de bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek" şeklinde konuştu.

Tabur son olarak yatay geçiş başvuru adresleri için şu bilgileri verdi, "Yatay geçişler için 3 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 211-213-214-215) telefondan ulaşılabilir."
 

Etiketler: bahar dönemi, Yakındoğu Üniversitesi, yatay geçiş


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