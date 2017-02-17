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YDÜ Hastanesi'nde “Üç Boyutlu” dönem başladı!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi(YDÜ)’nde, üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelleri kullanılmaya başlandı. İlk olarak Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda kullanılmaya başlanan bu modeller sayesinde hastalar, hastalığı veya gerçekleşecek ameliyatı ile ilgili derinlemesine bilgilendiriliyor.

YDÜ Hastanesinde “Üç Boyutlu” dönem başladı!

17 Şubat 2017 17:22

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan YDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve NEU3D Laboratories Medikal Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, hem girişim öncesi hasta bilgilendirmede, hem de öğrenci eğitimine katkıda oldukça fayda sağlayan üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modellerinin, YDÜ, Deneysel Sağlık Araştırmaları Merkezi’ne bağlı NEU3D Laboratories’de üretilmeye başladığını bildirdi.

Modeller gerçek hasta görüntülemesinden çıkıyor

Pilot uygulamaya YDÜ Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda başlandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, bu modellerin piyasadaki ürünlerden en büyük farkının, tamamının gerçek hasta görüntülemesinden (tomografi, MR) elde edilmiş olup, hastanın patolojisini tam olarak gösterebilmesi olduğunu söyledi.

Model üzerinden, hastalığı veya gerçekleşecek ameliyatı ile ilgili bilgi veriliyor

Üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelinin sürecine de değinen Yrd. Doç. Dr. Mammadov; “Hastaya çekilen radyolojik görüntüleme sonuçları bilgisayar programları ile işlenip, hastalıklı bölge izole edilir, model üç boyutlu yazıcıda baskıya hazır hale getirilir ve basılır. Sonrasında hastaya çıkan model üzerinden hastalığı veya gerçekleşecek ameliyatı ile ilgili bilgi verilir. Böylece hasta ameliyat edilecek bölgeyi tam olarak görür. Bu yöntemde amaç, sadece hasta bilgilendirme değil, sağlık bilimlerinde öğrenim gören öğrencilere de bu gerçekçi modeller üzerinden eğitim vermektir” dedi.

Diğer Anabilim Dalları’nda da uygulanmaya başlanacak

Mammadov aynı zamanda, şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda kullanılmaya başlanan bu yöntemin, yakın bir zamanda, hastane genelinde hayata geçmesinin planlanlandığını vurguladı.
 

Etiketler: Üç boyutlu yazıcı, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi


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