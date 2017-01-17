Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » YDÜ İle Kamu Hizmeti Komisyonu arasında işbirliği protokolü

YDÜ İle Kamu Hizmeti Komisyonu arasında işbirliği protokolü

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik 2 yıllık işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ İle Kamu Hizmeti Komisyonu arasında işbirliği protokolü

17 Ocak 2017 08:39

YDÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik 2 yıllık işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral hazır bulundu.
“Soru güvenliğimizin sağlanması için 3 buçuk yıldır gayret sarf etmekteyiz”
Soru güvenliğini sağlanması için 3 buçuk yıldır gayret sarf ettiklerini ifade eden Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral sözlerine söyle devam etti; ” Hazırladığımız protokol soru güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Protokole dikkatli bakıldığında aynı zamanda bunun güzide üniversitemiz olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni de koruyucu nitelikte olduğu farkına varılacaktır. Gerek Kamu Hizmeti Komisyonu gerekse YDÜ’ nün herhangi bir durumda güvenirliliği koruma açısından hazırlanmıştır. Bütün amacımız üniversitelerimiz tarafından sorularımızın nihai zamanda sağlanmasıdır. Türkiye Üniversitelerimizden de soru temin etmekteyiz, işin sonunda tüm üniversitelerden soruların temin edilmesidir ve ilk kez bu protokolü YDÜ ile imzalıyoruz. "
Doç. Dr. İrfan S. Günsel; “hem güvenlik hem gizlilik hassasiyetini fazlasıyla bizlerinde paylaştığını vurgulamak isterim”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ise törende yaptığı konuşmada ; "Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ.Günsel, ‘ üniversiteleri toplumun dokuma tezgahı olarak nitelendirir.’ Toplumlarda dokundukça büyür kökleşir ileriye daha emin adımlar atar ve daha aydınlık görür geleceğini. Biz YDÜ olarak bu bilinçle hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolünde bu bilinç ışığında korunacağı üniversitemiz adına söylemek isteriz. Hepimizin tek amacı çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere daha kıymetli bir ülke bırakmaktır. Dolayısıyla bu doğrultuda hem güvenlik hem gizlilik hassasiyetini fazlasıyla bizlerinde paylaştığını vurgulamak isterim. Toplumumuz için daha ileri birliktelikler ve işbirliklerine açık olduğumuzu bu üniversitelerin KKTC'nin üniversiteleri olduğunu yineleyerek hayırlı olsun" dedi.
 

Etiketler: Kamu Hizmeti Komisyonu, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Güns


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç