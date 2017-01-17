YDÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik 2 yıllık işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral hazır bulundu.

“Soru güvenliğimizin sağlanması için 3 buçuk yıldır gayret sarf etmekteyiz”

Soru güvenliğini sağlanması için 3 buçuk yıldır gayret sarf ettiklerini ifade eden Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral sözlerine söyle devam etti; ” Hazırladığımız protokol soru güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Protokole dikkatli bakıldığında aynı zamanda bunun güzide üniversitemiz olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni de koruyucu nitelikte olduğu farkına varılacaktır. Gerek Kamu Hizmeti Komisyonu gerekse YDÜ’ nün herhangi bir durumda güvenirliliği koruma açısından hazırlanmıştır. Bütün amacımız üniversitelerimiz tarafından sorularımızın nihai zamanda sağlanmasıdır. Türkiye Üniversitelerimizden de soru temin etmekteyiz, işin sonunda tüm üniversitelerden soruların temin edilmesidir ve ilk kez bu protokolü YDÜ ile imzalıyoruz. "

Doç. Dr. İrfan S. Günsel; “hem güvenlik hem gizlilik hassasiyetini fazlasıyla bizlerinde paylaştığını vurgulamak isterim”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ise törende yaptığı konuşmada ; "Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ.Günsel, ‘ üniversiteleri toplumun dokuma tezgahı olarak nitelendirir.’ Toplumlarda dokundukça büyür kökleşir ileriye daha emin adımlar atar ve daha aydınlık görür geleceğini. Biz YDÜ olarak bu bilinçle hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolünde bu bilinç ışığında korunacağı üniversitemiz adına söylemek isteriz. Hepimizin tek amacı çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere daha kıymetli bir ülke bırakmaktır. Dolayısıyla bu doğrultuda hem güvenlik hem gizlilik hassasiyetini fazlasıyla bizlerinde paylaştığını vurgulamak isterim. Toplumumuz için daha ileri birliktelikler ve işbirliklerine açık olduğumuzu bu üniversitelerin KKTC'nin üniversiteleri olduğunu yineleyerek hayırlı olsun" dedi.

