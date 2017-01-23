Mimarlık Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi mezuniyet töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, KKTC lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Başkanı Rauf R. Denktaş ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törene YDÜ Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Uğurcan Akyüz, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Prof. Dr. Uğurcan Akyüz; "kopya değil, kopya edilen olun"

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Uğurcan Akyüz açılış konuşmasında, “sevgili öğrenciler bana sorarsanız sıkıntılı bir coğrafyanın kenarında siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarının ucunda ateşkes koşullarında ama barış ve huzur içinde insanların yaşadığı bir ülkede okudunuz. Fakültemizin başarıları ve alandaki farklılığı, öğretim elemanları, donanım ve mekan açısından yeterli düzeyde bir ortamda, bölgenin en iyi ve büyümekte olan üniversitesinin çatısı altında uygun öğrenme koşullarında sürdürdüğünüz eğitiminizi tamamlamış bulunuyorsunuz” dedi.

Bir ders örneği ve halk hikayesi ile konuşmasına devam eden Prof.Dr. Uğurcan Akyüz, “Mimar Sinan’ın baş mimar olmasını kıskanan diğer mimarlar padişahın huzuruna çıkarlar. Sürekli Mimar Sinan’ı ona kötülerler. Bunun yaptığı nedir, bunu biz de yaparız, bunun yaptığı kötüdür, kubbesi ilk karda çöker, minaresi ilk depremde yıkılır, iyi değil, güzel değil gibi bir sürü gerekçe ile padişahı Mimar Sinan’a karşı doldurmaya çalışırlar. Padişah dinler elbette bunları. Ancak hemen Mimar Sinan’ı çağırır huzuruna. Masanın üstüne üç tane bilye koyar. Mimar Sinan’ı şikayet eden mimarlara der ki; hadi bakalım bu bilyeleri üst üste koyun. Uğraşırlar, çabalarlar, ter dökerler, birbirlerine düşerler, kızarlar, bağırırılar, çağırırlar ama bilyeleri üst üste koymak mümkün değil, pes ederler. Padişah döner Mimar Sinan’a hadi der sıra sende der. Mimar Sinan yüzüğünü çıkarır koyar masanın üstüne, yüzüğünün üstüne bir bilye, öbür yüzüğünü çıkarır onu koyar onun üzerine bir bilye daha. Üç tane bilyeyi de dizer. Öbürleri hemen başlar koro halinde çekiştirmeye: ama bu bir şey değil ki onu biz de yaparız. Padişah der ki; tabi ki siz de yaparsınız ama orjinalini yapan Mimar Sinan. Siz ancak onun kopyasını yaparsınız!” diyerek mezun öğrencilere “kopya eden değil, kopya edilen” olmalarını dileyerek, yollarının açık olmasını diledi.

"Bir Mimarlık Fakültesi öğrencisi olmak hayal gücü, azim, hirs, dayaniklilik ve sabir gerektirir”

Mimarlık Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi mezun öğrenciler adına Mimarlık Fakültesi ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm birincisi Canan Üstündağ konuşmasında, “fakülte birincisi olarak konuşma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım. Bir Mimarlık Fakültesi öğrencisi olmak hayal gücü, azim, hırs, dayanıklılık ve sabır gerektirir” diyerek hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen öğretim üyelerine, her koşulda sabırla yanına olan ailesine, arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Konuşmanın ardından yabancı öğrenciler adına da dönem mezunu Raşha Tarbush; Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasında kısaca; ikinci vatanım dediği KKTC’de olmaktan çok mutlu olduğunu Üniversiteye, Fakülteye, hocalarına, arkadaşlarına çok şey borçlu olduğunu belirtti. Üniversitede artık bir çalışan olarak yaşlamak istediğini belirtti.

Prof. Dr. Şenol Bektaş; "çok zor bir fakülteden mezun oldunuz"

Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, “Mimarlık Fakültesinin sevgili mezunları söylememe gerek yok siz bunu birebir yaşadınız. Çok zor bir fakülte. Projeleriyle olsun, uygulamalarıyla olsun. Projelerde en küçük detaylara bile çok titizlik gösteren hocalarınızın size yarattığı sorunlar olsun fakat bu işin mizacı böyle. İnanız ki siz de mezun olduktan sonra, mimar olduktan sonra, sizlerde en küçük detayları büyüteceksiniz, bazı projeleri beğenmeyeceksiniz tekrardan çizeceksiniz”diyerek başarının disiplinli ve zamanı tasarruflu kullanmakta yattığını ifade etti.

Mimarlık Fakültesi’nin 1990’lı yıllarda kurulan ilk fakültelerinden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bektaş, böyle bir fakülteden mezun oldukları için gururlanmaları gerektiğini ve yeni hayatlarında başarılarının dileyerek, aileleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından diploma takdimine geçildi. Diploma törenine Aysel Üçöz ve Serhan Birber’in müzik dinletisi ile devam edildi. Müzik dinletisinin ardından öğrenciler keplerini hava attılar.

