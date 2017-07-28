YDÜ’den memur adaylarına KPSS kursu

Kurslar Yakın Doğu Üniversitesi YABEM kısa dönemli eğitim programları çerçevesinde, Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek. YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre KPSS eğitimleri 25 Eylül 2017 tarihinde üniversitenin Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı’ndaki dersliklerde başlayacak. Kurslar kapsamında KPSS sınavına kadar toplam 600 saat eğitim verilecek. Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarını kapsayacak KPSS kısa dönemli eğitim programında Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Temel Yurttaşlık Bilgileri, Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel, Kültürel, Güncel Sosyoekonomik Konular, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Program Geliştirme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersleri her biri kendi alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilecek.

“Adaylarımızın başarısını ve atanmalarına destek olmayı hedefliyoruz”

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu yaptığı açıklamada kurslara YDÜ öğrencilerinin yanı sıra Kıbrıs’taki diğer üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerinin başvurabileceğini belirtti. Amaçlarının Türkiye’de yapılan KPSS sınavlarında öğrencilerin başarısını yukarılara çekmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Uzunboylu, böylelikle adayların öğretmenlik mesleğine atanmalarına önemli bir katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti. Kursların Atatürk Eğitim Fakültesi’nin değerli öğretim elemanları tarafından KPSS’nin kendine özgü yapısı ve sınav teknikleri göz önünde bulundurularak verileceğini belirten Prof. Dr. Uzunboylu kurslara düzenli katılan adayların sınavdaki başarı düzeylerinin artacağına inandığını ifade etti.

“KPSS’ye yönelik sistemli ve sonuç odaklı bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz”

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak ihtiyaç duyulan ve talep edilen farklı konularda eğitim programlarını hayata geçirdiklerinin altını çizen YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, KPSS’ye hazırlık konusunda gelen talepler doğrultusunda böyle bir eğitim programını başlattıklarını ifade etti. Toplumun ve eğitim görmekte olan öğrencilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayıp hayata geçirdikleri eğitim programlarında katılımcıları amaçlarına doğru bir sistematikle ulaştırmak gailesiyle hareket ettiklerini belirten Doç. Dr. Koldaş Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman eğitim kadrosu ile KPSS kursunu hayata geçireceklerini belirtti.

Yeni dönemde Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Eğitimleri ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için www. neu.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir.