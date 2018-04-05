Yediemin otoparkında 400 bin liralık vurgun iddiası

Olay, yediemin otoparkında bağlı olan aracını tır üzerinde gören bir vatandaşın durumu polise bildirmesiyle ortaya çıkarken polisin takibiyle yakalanan şahıs mahkemece serbest kaldı. Geri getirilen araçlar başka bir yediemin otoparkına taşındı.

İddiaya göre, trafikte çeşitli eksiklerinden dolayı bağlanan araçların muhafaza edildiği yediemin otoparkının işletmecisi Yunus Ali K, sahibi olduğu otoparkı noter huzurunda bir başkasına devretti. Başkalarına ait olan araçları, kiraladığı tırlarla İstanbul’da anlaştığı hurdacılara gönderdiği iddia edilen şüpheli yapılan ihbar sonucunda yakalandı. Zanlının yüze yakın otomobil ile 300’den fazla motosikleti İstanbul’da 150 bin lira karşılığında sattığı iddia edildi. Çalışmayı derinleştiren Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul’a giden 14 tırın 12’sini üzerindeki yüklenen araçlarla birlikte tekrar Ereğli’ye getirtti. Ancak geri gelen bazı araçlarda eksik parçalar olduğu belirlendi. Konu ile ilgili gözaltına alınan otopark sahibinin 150 bin lira karşılığında araçları İstanbul’a gönderdiğini itiraf ettiği, yaptığının da suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. İstanbul'a gönderilen araçların piyasa değerinin ise 400 bin lira civarında olduğu belirtildi. Hakkında hazırlanan dosya ile mahkemeye çıkarılan şahıs serbest kalırken, yediemin otoparkında kalan diğer araçlar polis nezaretinde Ereğli’de bulunan bir başka otoparka götürüldü. Yaşanan olaydan araç sahiplerinin henüz haberdar olmadığı kaydedildi.

"Yediemin sahiplerinin araçları satma yetkisi yok"

Savcılığın izni ile dolandırıcılık olayının gerçekleştiği otoparktan araçları kendi otoparkına taşıyan Abidder Sarıbudak konuyla ilgili bilgi vererek, "Otopark işletmecisinin bu araçları hurda şeklinde 14 tıra yükleyerek 150 bin lira karşılığında sattığını duyduk. Araçları yükleyip götüren tırlardan biri arızalanmış ve bu yüzden sanayiye gitmiş. Bu esnada aracı otoparkta bağlı olan bir kişi tıra yüklenen aracını görerek polise ihbar etmiş ve durum böyle ortaya çıkmış. Şimdi getirilen araçlar ile otoparkta kalan araçlar buraya naklediliyor. Yüze yakın otomobil ile sayısı 300’den fazla motosiklet var. Bu araçları buraya almak için savcılıktan bilirkişi ile komisyon kurulmasını istedim, çünkü araçlardan bazılarının aküsü, radyatörü gibi farklı yerlerindeki parçaları yok. Polislerin nezaretinde rapor edip tekrar eksikleri savcılığa sunacağız. Götürdükleri 20 aracı ezerek götürmüşler, bunları doğrudan milli emlaka devredeceğiz. Aldığımız bilgilere göre şoförlerin İstanbul’da ormanlık bir alanda kepçelerle indirilip eritecekleri bilgisini aldık ama şu anda giden iki tır piyasada yok" ifadelerini kullandı.

Otopark sahiplerinin böyle bir yetkisi olmadığını söyleyen Sarıbudak, "Satması için icra daireleri, vergi daireleri ve emniyet gibi yerlerden bilgi almadan satamaz. Noter huzurunda yapılan satışlar usulsüzdür" dedi.

"Aracımı tırın üzerinde gördüm emniyete bildirdim"

Otoparkta bağlı olan aracını tırın üzerinde görerek ihbar ettiğini söyleyen H.K. ise, "Aracımı tırın üzerinde gördüm emniyete bildirdim. Yediemindeydi aracımız, polisin olaydan haberi yoktu. Şikayetçi olduğumuz için olaya el koydular. Tesadüfen gördüğümüz için ihbar ettik. Aracımızın geri döndüğünü söylediler. Milletin arabasını kurtarmış olduk, bir sürü kişinin aracı vardı orada" diye konuştu.

Polis, İstanbul’a gittiği belirtilen araç yüklü diğer iki tırın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Özcan Saraç