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Yediği poğaça sonu oldu!

Samsun’da, 2 Kasım'da okuldayken ısırdığı poğaça parçası nefes borusuna kaçan ve bir süre nefessiz kalan ve hastanede hayatını kaybeden ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Atalay Fuat Tiryakioğlu, Ordu’nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yediği poğaça sonu oldu!

27 Kasım 2016 14:48
Yediği poğaça sonu oldu! - Tıkla İzle

Samsun’da 23 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatsalı Atalay Fuat Tiryakioğlu ilçedeki Orta Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından Tepecik Mahalles'indeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze namazı öncesi cami avlusunda büyük hüzün yaşanırken, anne Ebru ve Baba Engin Tiryakioğlu taziyeleri kabul ettiler. 

Oğlunun ölmesinden dolayı acısını dile getiren baba Engin Tiryakioğlu cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, “Beslenme saatinde oğlum poğaça almış. Poğaçasını yerken o sırada teneffüs zili çalıyor. Acele etmiş oğlum. Panik esnasında hepsini poğaçanın yutmaya çalışınca yutamamış. Geri de çıkaramamış. Su içmiş ama yine de çıkmamış o takılan parça. Öğretmenlerimiz orada hemen sağlık ekiplerine haber vermişler ve oğlumu hastaneye kaldırdılar. Tıp fakültesinde 23 günlük bir tedavi süreci oldu ama ne yazık ki çocuğumuzu kaybettik. Organları bağışlamak istedik fakat çok hasar gördüğü için organları sadece göz kornealarını bağışladık” dedi.

Ahmet Altay
 


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