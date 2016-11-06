Bolu'ya yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen ve ismini bünyesinde barındırdığı Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl'ün bulunduğu 7 gölden alan Yedigöller'de sonbaharla birlikte kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, karaağaç, karaçam, dişbudak, sarıçam, köknar ve ıhlamur ağaçlarında kahverengi, sarı, yeşil renklerinin cümbüşü yaşanıyor.Yaban hayatının yoğun olarak yaşandığı bölgede geyik, karaca, ayı, kurt tilki gibi bir çok hayvan bulunuyor.

Yedigöller özellikle hafta sonu tatilcilerinin fırsat bilen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. İstanbul'dan özellikle hafta sonları eşsiz manzara ve renk cümbüşü tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.

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