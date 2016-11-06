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Yedigöller'de muhteşem sonbahar

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Yedigöller Tabiat Parkı'nda sonbaharda oluşan renk cümbüşü tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yedigöllerde muhteşem sonbahar
Yedigöller'de muhteşem sonbahar - Foto Galeri

06 Kasım 2016 11:20

Bolu'ya yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen ve ismini bünyesinde barındırdığı Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl'ün bulunduğu 7 gölden alan Yedigöller'de sonbaharla birlikte kayın, meşe, gürgen, kızılağaç, karaağaç, karaçam, dişbudak, sarıçam, köknar ve ıhlamur ağaçlarında kahverengi, sarı, yeşil renklerinin cümbüşü yaşanıyor.Yaban hayatının yoğun olarak yaşandığı bölgede geyik, karaca, ayı, kurt tilki gibi bir çok  hayvan bulunuyor.

Yedigöller özellikle hafta sonu tatilcilerinin fırsat bilen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. İstanbul'dan özellikle hafta sonları eşsiz manzara ve renk cümbüşü tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Şifa Kaymak
 

Etiketler: bolu, yedigöller, yedigöller tabiat parkı


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