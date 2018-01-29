Yedikulesporlu genç futbolcunun bıçaklanarak öldürdüğü an kamerada

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule İmrahor İlyas Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedikulespor’da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada Ayhan A. (38) isimli şahsın Moldovalı E.D’yi darp ettiğini gördü.

Kadının taksiye bindiği esnada şiddete uğradığını gören İzol ve arkadaşları, koşarak şahsı engellemek istedi. Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırılan Yunus Emre İzol yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Akın ve Taşkın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayhan A. ise çevrede bulunan bir markete sığındı. Olayın sakinleşmesi üzerine marketten çıkan Ayhan A.’ya vatandaşlar saldırarak darp etmeye çalıştı. İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan Ayhan A., tedavi için çevredeki en yakın hastaneye gitti. Durumdan şüphelenen hastane polisinin bilgisi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri hastaneye gelerek zanlıyı gözaltına aldı. “Kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, polis merkezine götürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen zanlının sorgusunda, cadde üzerindeki taksi durağının yanında beklediği esnada yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D’ye telefonunu çaldığını söylediği ve sonrasında aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. E.D’nin ise bu suçlamayı kabul etmeyerek taksiye binmeye çalıştığı, o esnada kadının yanına gelen İzol ve arkadaşlarının, “Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dediği belirlendi.

“Yunus Emre yolda giderken son nefesini vermişti”

Olayda bıçaklanan Abdülhamit Akın, “Olay sırasında iş yerinde oturuyordum, bağrışma sesleri geliyordu. Dışarıya çıkıp baktığım zaman taksinin içerisinde bir bayanın saçından tutup sürüklemeye çalıştıklarını gördüm. Bir bay, bir bayan 'Telefonumu ver' diye bağırıyordu. Daha sonra müdahale ettik, kadının saçlarını adamın parmaklarının arasından almaya çalıştım. Beni vuran şahsı tutan esnaflar vardı. Daha sonra kadının kaçtığını görünce bıçağı çekip küfretmeye başladı. Yanıma yaklaşıyordu, 'Sakin ol' dedim, yanıma gelir gelmez beni bıçakladı, boğuşmaya başladım. O arada insanlar kurtarmaya çalıştı. Yunus Emre İzol’un bıçaklandığını gördüm, ardından taksiye bindirerek onunla beraber Samatya SSK Hastanesine gittik. Hastanede Yunus Emre İzol’ü kaybettik. Beni bıçaklayan şahıs 'Benim telefonum çalındı' diye bağırıyordu. Bu kadını sevgilisiyle beraber taksiyle kovalıyorlarmış. Uğur Taşkın arkadaşımız da bizden sonra sopayla saldırmış, o da bıçaklanmış. Yunus Emre yolda giderken son nefesini vermişti” dedi.

Genç futbolcunun öldüğü anlar kamerada

Yedikulespor’un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol'ün kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve 2 arkadaşının da yaralandığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, şahsın genç futbolcuyu bıçakladığı ve markete sığındığı, ardından da dışarıya çıktığı ve vatandaşlar tarafından darp edilmeye çalışıldığı görülüyor.

Caner Sönmez