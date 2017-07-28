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Yelkenciler kıyasıya mücadele etti

Bodrum’da üçüncüsü düzenlenen Türkiye Yat Şampiyonası bugün başladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 22 teknenin katıldığı yarışlarda takımlar kıyasıya mücadele ediyor.

Yelkenciler kıyasıya mücadele etti

28 Temmuz 2017 17:17

Türkiye Yelken Federasyonu öncülüğünde Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü organizasyonu ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Yat Şampiyonası start aldı. 8 ila 13 kişilik teknelerle 22 takımın katıldığı şampiyonada yaklaşık 250 sporcu ter döküyor. Yarış öncesi verilen brifing ile bilgilendirilen sporcular daha sonra son hazırlıklarını tamamlayarak denize açıldı. Grecek Adası ile Bağla Koyu önlerinde oluşturulan parkurda yarışan tekneler kıyasıya mücadele etti.

28-30 Temmuz tarihleri arasında, hazırlanan parkurda günde iki yarışın yapılacağı şampiyona ödül töreni ile sona erecek. 

Eren Ayhan

Etiketler: yelken


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