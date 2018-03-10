Yeltekin: ‘Kadınlarımızı sadece 8 Mart’ta hatırlamayalım’

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleşen buluşmada kadın öğretmenlere ve personele çiçek veren Yeltekin yaptığı konuşmada tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.



İhlas Koleji çatısı altında çalışan kadınların verdikleri emeklerle kurumun önemli bir parçası olduklarını vurgulayan Yeltekin, “Kurumumuzun çatısı altında çalışan tüm kadınlarımız bizim çok değerli parçalarımız. Onların emekleri ve fedakarlıkları ile kurumumuz her zamankinden daha güçlü hale gelmiştir.” dedi.





Kadınların hayatımızın her anında aktif olarak yer aldığına dikkat çeken Yeltekin, “Evinde anne, iş yerinde çalışan, gerektiğinde cephede asker olarak tüm alanlarda emek veren kadınları sadece 8 Mart’ta hatırlamayalım. Onlar dünyamızın güzelleşmesinde çok önemli yere sahipler.” dedi.



Kadına şiddetin mutlaka sona ermesi gerektiğinin altını çizen Yeltekin, “Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda kadınlarımız hak etmedikleri şekilde şiddete maruz kalıyorlar. Bunu engellemek için başta kanun koyucu olmak üzere toplumun tüm kurumlarına görevler düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

