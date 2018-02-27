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Yemek masasındaki ev pazarlığı İranlı turiste pahalıya mal oldu

Antalya’dan ev almak için internetten tanıştığı kişilerle restoranda bir araya gelen İranlı turist, hiç görmediği evin pazarlığında 70 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Yemek masasındaki ev pazarlığı İranlı turiste pahalıya mal oldu

27 Şubat 2018 12:16
Yemek masasındaki ev pazarlığı İranlı turiste pahalıya mal oldu - Tıkla İzle

Olay, dün 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen İranlı turist, Antalya’dan ev almak için internetten tanıştığı Fatih ve Muhammet kod adlı 2 kişiyle restoranda bir araya geldi.

Burada önce yemeklerini yiyen taraflar daha sonra ev satışı için konuşmaya başladı. 150 bin liraya anlaştıkları evin parasını çantayla yanında getiren İranlı turist, iddiaya göre henüz daha görmediği ev için ön ödeme olarak Fatih ve Muhammet isimli şahıslara 70 bin lira verdi. Olaydan kısa süre sonra ikili, "Bir yere kadar gidip geleceğiz" diyerek ayrıldı. Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine şüphelenen İranlı turist, dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri arama çalışması başlatırken, İranlı turist ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Suat Metin - Adem Akalan
 

Etiketler: antalya, turist, yemek masası

 

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