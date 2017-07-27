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Yemek siparişi verdikten sonra bir şarjör mermi yedi

Antalya’da arkadaşlarıyla birlikte bir lokantada yemek siparişi veren adama, hasmı olduğu öğrenilen bir kişi 9 el ateş etti. Ayağından yaralanan adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yemek siparişi verdikten sonra bir şarjör mermi yedi

27 Temmuz 2017 17:28
Yemek siparişi verdikten sonra bir şarjör mermi yedi - Tıkla İzle

Olay, Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki bir lokantada 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri kadın 2 arkadaşıyla birlikte lokantaya gelen Abdulkadir Yaşin (37), yemek siparişi verdi. Henüz yemek gelmeden lokantanın arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi lokantanın yan tarafından Yaşin ’e 9 el ateş etti. Hasmı olduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi, saldırı sonrası bekleyen kırmızı motosikletteki başka bir kişiyle olay yerinden kaçtı. 

Bu sırada lokanta sahibi durumu polise ve 112 acil servise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çok kan kaybettiği öğrenilen Yaşin, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının olduğu bölgede inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın görgü tanıklarından lokanta sahibi Taner Bacık, "Müşteri geldi normal oturdu ve siparişini verdi. Biz de siparişi hazırlamak için içeri geçtik, o sırada arka taraftan birisi geldi ve 6-7 el ateş etti. Ayağının 3-4 yerinden yaralandı galiba. Adam da can havliyle kendini yere attı, saldıran da hemen kaçtı" dedi.

Suat Metin - Harun Erdoğdu 


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