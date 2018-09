Yemekteyiz 28 Eylül haftanın birincisi KİM OLDU? Yemekteyiz 28 Eylül finalini kim kazandı?

Yemekteyiz'de yine bir final heyecanı yaşanıyor. Büyük finale az bir zaman kaldı. 28 Eylül'de haftanın birincisi hangi yarışmacı olacak. Onur Büyük Topçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de Haftanın yarışmacılarının hepsi birbirinnden iddialı. Bu hafta Yemekteyiz'de sinirler gerildi. Yemekteyiz'de bir ilk yaşandı Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu teşekkür etti. Bu haftaki yarışmacılar yemekleri beğendiklerini söylediği için ve eleştirilerin hakaret boyutuna varmadığı için teşekkür etti. Geçen hafta Yemekteyiz 10 bin TL'lik ödülü Esra ve Gürkan Bey olmak üzere 2 kişi kazandı. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Büyük ödül kimin olacak? 1 haftalık zorlu mücadelenin sonunda Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları 24- 28 Eylül büyük ödülü hangi yarışmacı kazanacak? Peki, 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde olacak...

Yemekteyiz'de 10 bin TL'lik ödülün sahibi kim olacak merak konusu oldu.

24-28 EYLÜL YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Yemekteyiz 1.Gün yarışmacısı Eda Hanım

30 yaşında Kastamonulu olan Hanife Eda Hanım oğlu ile yaşıyor. Ev hizmetlisi olan Eda Hanım el lezzetine güveniyor.

Yemekteyiz 2. gün yarışamcısı Erkan Özçelik

60 yaşında aslen Arnavut el becerisi yüksek olan Özçelik sadece yemek konusunda değil aynı zamanda el sanatında da yetenekli.

Yemekteyiz 3.Gün yarışmacısı: Yücel Yetim

Yücel Yetim Turizm öğretmeni ve bekar. Hiç evlenmeyen Yücel Bey Aslen Aydınlı,

Yemekteyiz 4.Gün yarışmacısı: Meryem Demirci

Meryem Hanım 6 yıllık evli ve 6 yaşında bir oğlu var. Öğretim Görevlisi olan Meryem Hanım kendisine güveniyor.

Yemekteyiz 5. Gün yarışmacısı Banu Uzun

Haftanın en genç ismi Banu Uzun 23 yaşındki genç yarışmacı öğrenci ve oldukça iddialı.

Yemekteyiz'de İlginç sözler: 'Bana İkinci Şok Geliyor'

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz programında yine ilginç anlar yaşandı. Esra hanım ve Derya hanımın tartışmasında ilginç anlar oluştu. Derya Yavuz'un evine konuk olan Yemekteyiz ekibinde sinirler sürekli olarak gerildi. O sinirlerin gerildiği anlardan birinde ise 'Bana İkinci Şok Geliyor' vakası yaşandı.

YEMEKTEYİZ SUNCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Yemekteyiz yenilenen hali ve sürprizleriyle ekranlara geri döndü. Daha önce pek çok farklı formatla ve kanalda yayınlanan Yemekteyiz'in asıl sürprizi ise Onur Büyüktopçu oldu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili olacak.

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

YEMEKTEYİZ 21 EYLÜL 2018 BİRİNCİSİ KİM OLDU!

Yemekteyiz`de haftanın birincisi iki kişi oldu Esra ve Gürkan Bey. Birinci olan iki yarışmacı 10 Bin TL`yi paylaştı.

Yemekteyiz`de haftanın birincisi belli oldu! 28 Puan toplayan Ebru Bilgi bu haftanın birincisi oldu ve büyük ödülünde sahibi oldu! Ebru`nun ardından en çok puan alan yarışmacı Aytekin Çibuk olurken en puanı ise Serkan Gülük topladı.

HAZIRLIK SÜRECİ 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

Yemekteyiz yarışması saat kaçta?

Hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Yemekteyiz saat kaçta başlayacak? Yemekteyiz hayranları ve sosyal medya kullanıcıları Yemekteyiz'in saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yemekteyiz yarışması haftaiçi her gün var. Yarışmacılar birbirinden değişik ve güzel yemekleri büyük para ödülünü almak için sergileyecekler. Yemekteyiz haftaiçi her gün 15:45'te TV8'den izlenebilir.