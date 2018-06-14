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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, 1.5 yıl sonra Aden’de

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesinin güneyinde bulunan sahil kenti Aden’e 1.5 yıl sonra ulaştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, 1.5 yıl sonra Adende

14 Haziran 2018 15:12

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi, Suudi Arabistan’ın desteklediği El-Hudeyde’yi İran destekli Hutiler’den geri almak için başlatılan operasyonu takip edebilmek için 1.5 yıl sonra Aden’e döndü.
Ülkenin güney sahil şeridinin güvenlik kontrolünü sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Aden şehrini yapılan anlaşma sonucu Cumhurbaşkanı Hadi’ye geri verdi. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre güney sahillerinin güvenliğini üstlenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen Cumhurbaşkanı’nın Aden’e gitmesine izin vermemişti. BAE’nin Mayıs ayında Yemen’e ait Sokotra Adasında hak iddia etmesiyle birlikte iki ülke arasındaki kriz zirveye çıkmıştı. 

Suudi Arabistan, iki taraf arasındaki gerginliğin sona ermesine yardım ederken Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Misari, BAE’nin Yemen'deki varlığını “işgal” olarak tanımladıktan kısa süre sonra BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.  

Muhammet Errumeym
 

 

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