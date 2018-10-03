Yemen'de savaşın çocukları açlıkla mücadele ediyor

Yemen'de insanların yaşamını tehdit eden ekonomik kriz ve iç savaş nedeniyle özellikle çocuklar ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Üç sene önce patlak veren iç savaştan en çok etkilenen yine çocuklar oldu. Yemen'in Hajjah ilinde bulunan bir hastane yetersiz beslenme nedeniyle çeşitli hastalıklarla boğuşan çocuklarla dolu. Hastane hastalıklarla boğuşan çocuklarla dolarken bir yandan da ihtiyaçların karşılanmaması durumu daha güç hala getiriyor. Hastanede çalışan hemşire Muhammed Abdullah yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getirdi:

“Her ay yaklaşık 40 vakayla karşılaşıyoruz. 24 saat hizmet vermek için çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok çalışıyoruz. Ancak merkezimizde birçok eksiğimiz var, elektrik sıkıntısı gibi. Güneş enerjisiyle sadece 10'a kadar çalışabiliyor ve gecenin geri kalanında cep telefonu ışığıyla çalışıyoruz.”

18 milyon kişi açlık tehdidi altında

Yemen'de 29 milyon kişiden çocuklar da dahil olmak üzere 18 milyon kişi açlık tehdidi altında, 8 milyondan fazlası da çok ciddi bir şekilde açlık sıkıntısı çekiyor. Bu da Yemen'de insanların bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmedikleri ve acil gıda yardımına ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Hemşire Abdullah, “Merkezde herkes hemşire, özel çocuk uzmanınız yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün desteği departmanımız için sınırlı. İhtiyacımız olduğu için diğer merkezlere çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.