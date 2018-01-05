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Yemen’den Suudi Arabistan’a füze fırlatıldı

Suudi Arabistan devlet medyası, Yemen sınırından ülkeye balistik füze fırlatıldığını, füzenin havada imha edildiğini duyurdu.

Yemenden Suudi Arabistana füze fırlatıldı

05 Ocak 2018 12:41

Yemen ve Suudi Arabistan arasında gerginliği arttıracak yine bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Suudi Arabistan, Yemen’den gelen bir balistik füzeyi havada engellediğini açıkladı.

Yemen'de savaşan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a 4 Kasım'da balistik füze fırlatmıştı. Yemen'den atılan füzeye Suudi füze savunma sistemi müdahale etmiş ve füze başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Havaalanı yakınlarında boş bir araziye düşmüştü.

Olayda ölen veya yaralanan olmamıştı. Aralık ayında da Husiler, Riyad'a füze fırlatmış ve Kral Salman'ın sarayını hedef aldıklarını duyurmuştu. Suudiler ise balistik füzeyi havada imha ettiklerini açıklamıştı. 

 

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