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Yener İnce: 'Gomis’te tıbbi bir sakınca yok'

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, maçta bayılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in tıbbi bir sakasının olmadığını, karşılaşmaya ısrarla devam etmek istediğini söyledi.

Yener İnce: Gomiste tıbbi bir sakınca yok

18 Şubat 2018 23:11

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda 2-1 kaybetti. Müsabaka sonrasında Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, maçta bayılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ve Serdar Aziz’in son durumu hakkında konuştu. Gomis’in kendisinin maça devam etmek istediğini söyleyen İnce, “Daha önce benzer bir şekilde 3, 4 kez devam etmişti. Tıbbi bir sakınca yok. Öyle oynarsan, Fransa Milli Takımı olsun, bu olayı yaşadığı hiçbir yerde bir şey konamamış. Oynamak istediğini o söyledi. Gomis, Fransa Milli Takımı’nda yaşayıp maça devam etmiş. Marsilya’da 3 kez yaşayıp maça devam etmiş. Biz maça devam etmeme konusunda ısrarcı oluyoruz. Netice itibariyle ısrarla maça devam etmek istedi. Daha önceki testlerde maça devam etme konusunda sakınca olmadığı için biz de oynamasına izin verdik” diye konuştu.

İkinci yarı oyuna devam edemeyen defans oyuncusu Serdar Aziz’in durumu hakkında ise İnce, “Serdar Aziz penaltı pozisyonunda darbe aldı. Onun da durumuna bakacağız” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort
 

 

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