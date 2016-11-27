AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve Afyonkarahisar Milletvekili MHP’li Mehmet Parsak arasında yürütülen müzakerelerde önemli ölçüde yol alındı. Ancak tam mutabakat noktasına gelinemedi. Bu nedenle üçüncü tur görüşme oldukça kritik.

Gül ve Parsak’ın şekillendireceği teklif daha sonra liderlere gidecek. İnisiyatif alınması gereken maddelere liderler düzen verecek.

Tam mutabakat sağlanması durumunda en kısa sürede meclise gönderilecek. Anayasa değişikliğinin yürürlük tarihi ise 2019 olacak.

AK Parti’nin önerisinde Cumhurbaşkanı’nın bürokratları atama yetkisi de bulunuyordu. Ancak MHP bu yetkinin sınırlandırılmasını gündeme getirmişti. AK Parti, bu talebe de olumlu cevap verdi ve MHP’nin isteği doğrultusunda büyükelçi atamalarında Meclis onay şartı aranmasını kabul etti. Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması, Cumhurbaşkanı’nın bir, iki defalığına seçilmesi ve parlamento seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi gibi düzenlemeler, iki parti arasında uzlaşılan maddeler arasında yer alıyor.