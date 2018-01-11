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Yeni Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu! Tahir Doğaç kimdir?

Yeni Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu! Peki Tahir Doğaç kimdir? Tüm detaylar haberimizde...

Yeni Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu! Tahir Doğaç kimdir?

11 Ocak 2018 15:36

CHP'li Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili seçildi

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR?

Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen isim oldu. Peki, Tahir Doğaç kimdir ve daha önce hangi görevi üstlenmektediydi? İşte, gündemdeki isim hakkında bazı bilgiler

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir

 

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