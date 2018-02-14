Yeni Çanspor’lu futbolcular saldırıyı anlattı

İddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte Yeni Çansporlu futbolcular, Sultangazisporlu futbolcular ve taraftarların saldırısına uğradı. Sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat, aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yeni Çanspor’lu futbolcular ve Teknik Direktör İsmail Yalçın, yaşanan saldırıyı anlattı. Yeni Çanspor Teknik Direktörü Yalçın, "Maç bittikten sonra taraftarın, yöneticilerin, diğer insanların rahatlıkla sahaya girerek bizlere hem sözlü hem eylemsel anlamda müdahalede bulunmalarından dolayı diğer oyuncu arkadaşlarımıza, bizlere fiziki darbeler, fiziki sözler, daha sonra da kendimizi zor soyunma odasına attık. Soyunma odasına gittikten sonra da müdahaleler oldu. Polisin araya girmesiyle olaylar bir nebze yatıştı. 2 saate yakın biz soyunma odasında kaldık. Soyunma odasından çıktıktan sonra darp raporlarıyla emniyete gelerek, şikayet dilekçelerimizi yazdık. Ondan sonra da emniyetin eskortu eşliğinde İstanbul’dan ayrıldık" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK ÇOK YETERSİZDİ"

Maç başında herhangi bir sorun olmadığını belirten Yeni Çanspor oyuncusu İsa Fuat Dayı, "Dakikalar ilerledikçe rakip taraftar bize küfür etmeye başladı. Daha sonra saha içinde bizim oyuncularımızı tehdit etmeye başladılar. Devre arasında soyunma odasına taraftar lideriyim diyen bir kişi girdi. Bizi tehdit etti. Bu sahadan sağ çıkamayacağımızı, bizim maç bitiminde kaçacak yer aramamızı söyledi. Biz bu tehdit ile maça çıktık. Maçın hakemi maça çıkmayacaktı. Güvenlik çok yetersizdi. Maça çıkmayan hakemi bir şekilde ikna ettiler. Biz 3 tane polisle 90 dakika maç oynadık. Maç biter bitmez yaklaşık 150-200 kişi, belki daha fazladır aşağıya indiler. Biz yine yapmazlar etmezler dediğimiz anda her şey bir anda oldu. Biz bir anda yerde kaldık. Yumruklar nereden geliyor, küfürler nereden geliyor hiç anlamadık. En çok istediğimiz bize saldıranların cezalarını çekmeleridir” dedi.

"O İNSANLARI ALLAH’A HAVALE EDİYORUM, SONRA ADALETE"

Takım oyuncularından Miraç Yardım ise, “Bu şekil durumların yaşanması insanları gerçekten üzüyor. Takım halinde zor bir gün atlattık. Bizi gerçekten linç edebilirlerdi. Ben öncelikle o insanları Allah’a havale ediyorum, sonra adalete. Adalette inşallah yerini bulur. Gerekenler yapılır inşallah” şeklinde konuştu.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu da saldırıyı kınayarak, “Pazar günü İstanbul’da Sultangazi maçında Çansporumuzun futbolcularına bir saldırı oldu. Biz bunu kınıyoruz. Bu sadece Çanspor’a yapılan bir saldırı değil, futbola yapılan bir saldırı ve özellikle de birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde futbolda bu tip şeylerin yaşanması bizi ciddi anlamda üzdü. Ben bu olayı kınıyorum. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonra bu tip görüntülerin yaşanmamasını ümit ediyoruz" dedi.

Sevdanur Şahin