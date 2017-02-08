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Yeni KHK ile Bilecik’te 11 kamu çalışanı ihraç edildi

Bilecik’te görev yapan 11 kamu çalışanı son yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi.

Yeni KHK ile Bilecikte 11 kamu çalışanı ihraç edildi

08 Şubat 2017 10:26

Resmi Gazete'de yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğünde 417 kişi Milli Eğitim Bakanlığında 2 bin 585, YÖK’e bağlı kurumlarda 330 kişi meslekten ihraç edildi. Diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da meslekten ihraçlar oldu.

Bu KHK’ya göre, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığında Jandarma Asb. Kd. Çvş olarak görev yapan Ebubekir Erhan, Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen Fatma Ovacık, öğretmen Turan Karagöz Yaşar, öğretmen Ali Gökyar memuriyetten ihraç edildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden ihraç edilen isimler ise; Profesör Erdal Eren - Fen Edebiyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi Fatih Güneş - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yardımcı Doçent İsmail Metin - İslami İlimler Fakültesi, Yardımcı Doçent Mehmet Kılıç- Yardımcı Doçent - Söğüt Meslek Yüksekokulu, Yardımcı Doçent Mürsel Gürses - Fen Edebiyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi Okan Çağlar Taşdirek - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yardımcı Doçent Şemsettin Ulusal - İslami İlimler Fakültesi 

Cem Kaan Toka
 


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