Yeni Kimlik cilt no ve seri no nerde yer alıyor?

Yeni Kimlik cilt no ve seri no nerede yer alıyor? Eski Kimlik Kartlarında nüfus cüzdanı seri numarası yer alıyordu. Ancak yeni kimlik kartları ile beraber, seri ve cilt numaralarının nerede yer aldığı merak ediliyor. Eski kimliklerde yer alan “medeni hal, kan grubu, din, bağlı bulunduğu il-ilçe, doğum yeri, veriliş nedeni, aile sıra no” gibi gibi bilgiler artık yeni çipli kimliklerde yer almıyor.cem radış/iha Yeni kimlikte ön kısımdaki bilgiler bölümünde sadece 11 haneli limlik numarası, cinsiyet, ad-soyad, son geçerlilik tarihi, doğum tarihi, seri numarası, uyruk ve imza yer alıyor.

Eski nüfus cüzdanlarında üst tarafta yer alan cüzdan no bilgisi yeni kimlik kartında ; ad , soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin hemen altında yer almaktadır. Kartın üzerinde Seri No / olarak adlandırılmış ve harf ile sayılardan meydana gelmiştir. Vatandaşlara ait diğer kişesel bilgiler ise kart içersinde yer alan çip içersine gizlendi ve dışarıdan görülmesi imkansızdır. Bu bilgilere ise ancak e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cem Radış/İHA