Diğer
Kategoriler

Yeni Kimlik cilt no ve seri no nerde yer alıyor?

Vatandaşlar tarafından alınan yeni kimliklerde cilt no ve seri no nerede yer alıyor? büyük merak konusu. İşte bu haberimizde konu ile ile ilgili detayları bulabilirsiniz...

Yeni Kimlik cilt no ve seri no nerde yer alıyor?

06 Nisan 2018 11:00

Yeni Kimlik cilt no ve seri no nerede yer alıyor? Eski Kimlik Kartlarında nüfus cüzdanı seri numarası yer alıyordu. Ancak yeni kimlik kartları ile beraber, seri ve cilt numaralarının nerede yer aldığı merak ediliyor. Eski kimliklerde yer alan “medeni hal, kan grubu, din, bağlı bulunduğu il-ilçe, doğum yeri, veriliş nedeni, aile sıra no” gibi gibi bilgiler artık yeni çipli kimliklerde yer almıyor.cem radış/iha Yeni kimlikte ön kısımdaki bilgiler bölümünde sadece 11 haneli limlik numarası, cinsiyet, ad-soyad, son geçerlilik tarihi, doğum tarihi, seri numarası, uyruk ve imza yer alıyor.

Eski nüfus cüzdanlarında üst tarafta yer alan cüzdan no bilgisi yeni kimlik kartında ; ad , soyadı ve doğum tarihi bilgilerinin hemen altında yer almaktadır. Kartın üzerinde Seri No / olarak adlandırılmış ve harf ile sayılardan meydana gelmiştir. Vatandaşlara ait diğer kişesel bilgiler ise kart içersinde yer alan çip içersine gizlendi ve dışarıdan görülmesi imkansızdır. Bu bilgilere ise ancak e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cem Radış/İHA

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç