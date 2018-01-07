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Yeni Malatyaspor hazırlık maçını 1-0 kazandı

Evkur Yeni Malatyaspor, kampta oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor hazırlık maçını 1-0 kazandı

07 Ocak 2018 20:47

Devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde Antalya’da TFF 1. Lig takımı Giresunspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

Bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın tek golünü 23. dakikada Adem Büyük kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Ertaç, Chabeke, Sadık, Murat Akça, Rahman, Murat, Azubuike, Aytaç, Adem, Berk ve Turgut on biriyle başladı. Karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, bütün futbolculara şans tanıdı.
Evkur Yeni Malatyaspor Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 10 Ocak’ta Süper Lig takımı Başakşehir ile oynayacak. 

Mehmet Türel

Etiketler: Yeni Malatyaspor

 

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