Şüphesiz ki yeni müfredatta en çok dikkati çeken noktalardan biri de iletişim biliminin öneminin anlaşılmasıyla birlikte Medya Okuryazarlığı dersinin ön plana çıkması… Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, tüm iletişim fakültesi mezunları adına konuşarak iletişimcilerin yeni müfredatta unutulmaması gerektiği, Medya Okuryazarlığı dersinin asıl sahipleri olan iletişimcilere verilmesi gerektiğini ifade etti.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ İSTİHDAM SORUNU VAR

İletişim Fakültesi mezunlarının işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık; “Ne yazık ki iletişim öğrencileri mezun olduktan sonra istihdam sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Sektördeki istihdam sorunu mezunların daha düşük maaşlarla çalışmasına neden oluyor. Bu durum da medyanın verimsizleşmesine zemin hazırlıyor. Aynı şekilde işe alım noktasında da sadece iletişim mezunları değil, farklı fakülteleri bitirenler de devşirme şekilde bu alanda çalışabiliyor. Bu da iletişim fakültesini tercih edecek öğrencilerde ön yargılar oluşturuyor.” şeklinde konuştu.

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ İLETİŞİMCİLERİN OLMALIDIR!

Medya Okuryazarlığı konusunu akademik camiada gündeme taşıyan Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık; “Bilindiği üzere medya okuryazarlığı; medya mesajlarının doğru algılanması, eleştirel bir bakış açısıyla alınabilmesi, gerçeklik-kurgusallık ayrımının yapılabilmesi, medyanın sunduğu dünyanın gerçeğin kendisi olmayabileceğinin anlaşılması, medyanın yönlendirme ve yönetme fonksiyonlarının olduğunun farkına varılabilmesi, mesajı gönderenlerin kendi düşüncelerini empoze etme gayreti içinde olabileceklerinin değerlendirilmesi gibi hedefleri içermektedir. Yani medya okuryazarlığı, kaynağı her ne olursa olsun, bilgiyi değerlendirip onu yerinde kullanabilen bireyler olmayı, böyle bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle 4 yıl boyunca bu alanda eğitim gören, üstüne formasyon dersleri alan İletişim Fakültesi mezunlarının bu dersi vermemesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat çalışmalarında bu durumu göz önüne alacağına yürekten inanıyorum şeklinde konuştu.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARINA DESTEK ŞART

İletişim camiasındaki sessizlikten yakınan Yrd. Doç. Dr. Kırık; “Gerek akademisyenlerimiz, gerekse de medyada aktif bir şekilde görev alan medya mensuplarımızın iletişimcilerin sorunlarına hiçbir şekilde kayıtsız kalmaması gerekiyor. Eğitimin kalitesinin artması için müfredatların dünya çapında güncellenmesi ve fazla ders yerine nitelikli derslerin müfredatlara eklenmesi gerekiyor. İletişimciler 3 Şubat 2017 Cuma günü saat 21:00’da #İletişimcilerMEBe etiketi ile Twitter’da seslerini duyurmaya çalışacaklar. Tüm iletişim fakültesi mezunlarını ve medya mensuplarını etikete desteğe çağırıyorum.” dedi.