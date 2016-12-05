Yeni Zelanda Başbakanı John Key, ailevi sebeplerden dolayı 8 yıldır yürüttüğü Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. “Verdiğim en zor karardı. Bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum” ifadesini kullanan Key, 12 Aralık’ta resmi olarak görevi bırakacağını bildirdi. Görevinin büyük fedakarlıklar gerektirdiğini sözlerine ekleyen Key, “Verebileceğim her şeyi, verdim” dedi.

Muhalif İşçi Partisi lideri Andrew Little ise Key’in Yeni Zelanda’ya cömertçe ve fedakarca hizmet ettiğini bildirerek, Key ve ailesine iyi bir gelecek diledi.