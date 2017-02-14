Yangını söndürmek için helikopterler gece boyunca söndürme çalışmalarına devam etti. Yeni Zelanda basınında çıkan haberlere göre, yangının 2 ya da 3 gün daha devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, yangın çıktıktan sonra 24 evin boşaltıldığını açıklarken, yangını söndürmeye çalışan bir helikopter pilotunun öldüğü bildirildi.

Öte yandan, itfaiyeciler Port Hills'deki yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, milyon dolarlık Christchurch Tema ve Eğlence Parkı'nın yangın tehdidi altında olduğunu açıkladı.