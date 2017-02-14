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Yeni Zelanda'da yangın! 1 pilot hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Port Hills bölgesinde çıkan yangında 600 hektardan fazla alan kül olurken, yangını söndürmeye çalışan 1 pilot hayatını kaybetti.

Yeni Zelandada yangın! 1 pilot hayatını kaybetti

14 Şubat 2017 13:17
Yeni Zelanda'da yangın! 1 pilot hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Yangını söndürmek için helikopterler gece boyunca söndürme çalışmalarına devam etti. Yeni Zelanda basınında çıkan haberlere göre, yangının 2 ya da 3 gün daha devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, yangın çıktıktan sonra 24 evin boşaltıldığını açıklarken, yangını söndürmeye çalışan bir helikopter pilotunun öldüğü bildirildi.

Öte yandan, itfaiyeciler Port Hills'deki yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, milyon dolarlık Christchurch Tema ve Eğlence Parkı'nın yangın tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Etiketler: Port Hills, yangın, Yeni Zelanda


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