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Yenibosna’da madde bağımlısı şahıs park halindeki araçları kundakladı

Yenibosna otobüs duraklarında park halinde bulunan özel halk otobüsü madde bağımlısı bir kişi tarafından kundaklandı. Otobüsten sıçrayan alevler 3 otobüsü kullanılamaz hale getirirken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yenibosnada madde bağımlısı şahıs park halindeki araçları kundakladı

09 Ekim 2016 08:51
Yenibosna’da madde bağımlısı şahıs park halindeki araçları kundakladı - Tıkla İzle

Bakırköy, Yenibosna İETT Otobüs Durağı’nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.45 sıralarında Yenibosna İETT Durağında park halinde olan bir özel halk otobüsü madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından kundaklandı. Kundaklanan otobüs alev alev yanmaya başlarken, yangın park halinde bulunan araçlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine Siyavuşpaşa, Kocasinan ve Bakırköy İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, araçlarda soğutma çalışması yaptı. Meydana gelen kundaklama sonucunda 3 Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale gelirken 1 kamyonet ve 1 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kamyonetinde maddi hasar meydana gelen Kemal Demirbilek,’’ Ben evde yatıyordum. Haber verdiler araban yanıyor diye. Apar topar geldim buraya. Yakın bir mesafede oturuyordum. Geldiğimde otobüsler yanıyordu. Kamyona sıçramak üzereydi. Bir şekilde arabayı kurtardık. Otobüsler tamamen yandı ama’’ ifadelerini kullandı.
Vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler şüphelinin eşgalini belirledi. Eşgalin belirlenmesinin ardından çevrede çalışma yapan polis ekipleri kısa bir süre sonra olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahsı yakalayarak polis merkezine götürdü. Polis merkezine götürülen şahsın hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı çıktı. Mehmet S.(22) olduğu öğrenilen şahsın 3 yıl önce kundaklama suçuna karıştığı belirtildi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği ifade edildi.
 

Oğuzcan Yazar 

Etiketler: 3 Özel Halk Otobüsü, araçları kundakladı, madde bağımlısı şahıs, Yenibosna


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