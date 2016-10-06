Olay, Yenibosna 75. Yıl Karakolu yakınlarında saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz öğrenilemezken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alarak, olası ikinci bir patlamaya karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bölgedeki okullar boşaltılırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Patlamada çok sayıda araç hurdaya dönerken, 10 kişi yaralandı. Polisin çevredeki çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'daki patlamanın ardından polis olay yerine yakın motosikletlerde inceleme yapıyor

İstanbul Yenibosna 75'inci Yıl Polis Merkezi yakınlarında meydana gelen patlama sonrası polis ekipleri çevrede park halinde bulunan motosikletlerde inceleme yaptı. Polis merkezi 4 yıl önce de saldırıya uğramıştı.

Bahçelievler Yenibosna Fatih Caddesi üzerinde, 75'inci Yıl Polis Merkezi yakınında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda araç hurdaya dönerken, polis ekipleri çevrede park halinde bulunan motosikletlerde inceleme yaptı. Öte yandan polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan ikisinin isminin Fatih Can Yiğit ve Tekin Doğru olduğu öğrenildi.

Polis merkezi 4 yıl önce de saldırıya uğramıştı

Yenibosna'da bulunan 75'inci Yıl Polis Merkezi 2012 yılında da saldırıya uğramıştı. 4 yıl önce meydana gelen saldırıda polis merkezine el bombası atılmış, ardından silahla ateş açılmıştı. Saldırıda iki polis memuru da hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden bir kadın terörist yaralı olarak ele geçirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karakola bombalı saldırıyla ilgili soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yenibosna'da gerçekleşen hain saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlardan sorumlu Başsavcı vekili İsmail Uçar ve aynı bürodan 3 Cumhuriyet savcısı saldırının gerçekleştiği olay yerine geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yenibosna'da gerçekleşen hain saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş - Harun Basat - Mehmet Selman Bektaş - Murat Delice - Serdal Altıntepe-İsmail Coşkun- Murat Ergin