Metrobüs durağında yaşanan gerginlik sırasında bazı vatandaşların korkudan köprü altına gizlendiği görüldü.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayrampaşaspor, bugün saat 13.30'da, Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı. Bayrampaşaspor'un 3-2 galibiyetiyle sona eren mücadelenin ardından taraftar grupları, Yenibosna Metrobüs Durağı'nın bulunduğu yerde birbirlerine saldırdı. Taş, sopa ve şişelerin havada uçuştuğu kavgada taraftarlara ait otobüslerin de camları kırıldı.

Olay üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Silah sesini duyan bölgedeki vatandaşlar büyük bir panikle kaçışmaya başlarken, bazı vatandaşların ise köprü altına saklandığı görüldü.

Polisin uzun süre verdiği uğraşlar sonucu kavga yatıştırılırken, her iki takımın taraftarları da otobüslere bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, taraftarlar arasındaki kavga ve olay yerinde yaşanan panik anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.