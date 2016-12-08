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Yeniçağ gazetesine saldırı

Yeniçağ Gazetesinin Yenibosna merkez binasına bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı yapıldı. Saldırıda gazete binasında maddi hasar oluştu.

Yeniçağ gazetesine saldırı

08 Aralık 2016 22:41
Yeniçağ gazetesine saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüzleri kar maskeli 30 kişilik bir grup Yeniçağ gazetesinin Yenibonsa’da bulunan merkez binasına saldırı düzenledi. Akşam 20.30 sıralarında gazeteye gelen grup binanın içerisine kadar girerek ellerinde getirdikleri taş ve sopalarla cam ve çerçeveleri indirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken grup daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Saldırıda gazete binasında geniş çaplı maddi hasar meydana gelirken saldırı sırasında gazete binası önünde duran bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayına ardından gazetenin bulunduğu sokağı güvenlik kordonuna alan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Selim Bayraktar 

Etiketler: saldırı, yeniçağ gazetesi


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